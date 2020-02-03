https://static.news.ru/photo/9a6c6b62-4635-11ea-b480-fa163e074e61_660.jpg Надежда Савченко Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что глава Украины Владимир Зеленский не выполняет предвыборные обещания и «идёт не тем путем». По её словам, украинцы не верят, что он сдержит обещания.

Я понимаю, что он (Зеленский. — прим. NEWS.ru.) идёт не совсем тем путем, который сначала обещал. Все обещания, которые были даны, были очень хорошими. А выполнение их очень хромает, и украинцы начинают не верить, — сказал а Савченко в эфире телеканала ZIK.

Она добавила, что в президентской партии «Слуга народа» набраны люди, не умеющие думать, и предложила украинцам голосовать «не сердцем, эмоциями и смехом», а только разумом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Иран предложил семьям граждан Украины, погибших при крушении Boeing 737 под Тегераном, компенсации в размере $80 тысяч. Украинский президент Владимир Зеленский посчитал эту сумму недостаточной. В эфире программы «Неделя» на канале ТСН Зеленский отметил, что человеческая жизнь не измеряется любыми деньгами. Тем не менее, президент раскритиковал Иран за размер предложенной компенсации и пообещал «давить на большую сумму».