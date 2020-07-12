«Самую плохую работу в мире» нашли в Бангладеш

https://static.news.ru/photo/85d30bd8-c426-11ea-a717-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kazi Salahuddin/Global Look Press

На территории города Дакка, Бангладеш, многие люди занимаются очисткой рек от бытовых отходов. Британские журналисты назвали эту деятельность «худшей работой в мире».

СМИ опубликовали ряд фотографий, на которых мужчины стоят по грудь и по пояс в переполненной мусором воде. Они упорно пробираются сквозь толщу отходов. Одному из уборщиков мусор достаёт до подбородка. Однако мужчина на работе не теряет бодрого расположения духа и широко улыбается. На его голове расположился пакет.

Реки и каналы в Бангладеш годами завалены отходами. Они регулярно входят в перечни самых загрязнённых водоёмов на планете.

Отходы, в том числе промышленные, сбрасываются в воду приблизительно в 50 местах. По данным властей, в прошлом году чистильщики ежедневно собирали более 200 тонн различного мусора, сообщает издание Daily Mail.

Как ранее передавал NEWS.ru, самый крупный бордель во всём мире Даулатдия лишился всех клиентов из-за пандемии коронавируса. Решение о закрытии публичных домов приняли власти Народной Республики Бангладеш.

Такие ограничения привели к потере дохода у полутора тысяч проституток. Теперь девушки столкнулись с нехваткой еды. У многих из них есть дети.