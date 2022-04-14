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Мир

Самолёт ВВС США заметили в районе ЧП с крейсером «Москва»

15:52, 14 апреля 2022
Самолёт ВВС США заметили в районе ЧП с крейсером «Москва» Самолёт Boeing P-8A Poseidon Фото: MC2 Brandon J. Vinson/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Патрульный разведывательный противолодочный самолёт Boeing P-8A Poseidon американских ВВС был замечен в районе ЧП с российским ракетным крейсером «Москва», сообщает Lenta.ru со ссылкой на данные портала Flightradar. Самолёт был зафиксирован примерно в 70 километрах от крейсера 13 апреля около 19:00. Он находился в воздушном пространстве Румынии.

По данным других ресурсов, американский самолёт находился в районе населённого пункта Журиловка на востоке Румынии. Во время полёта экипаж периодически отключал транспондер. По предположениям специалистов, Poseidon мог летать над западной частью Чёрного моря, где и находился российский корабль.

Ранее сообщалось, что крейсер «Москва» получил серьёзные повреждения в результате детонации боезапаса из-за возникшего на борту пожара. К настоящему времени очаг возгорания локализован, открытого горения нет. Корабль находится на плаву, его экипаж эвакуирован. Причины произошедшего устанавливаются.

Крейсер «Москва» был заложен на стапеле Николаевского судостроительного завода имени 61 Коммунара в 1976 году. Спущен на воду 27 июля 1979 года. Корабль является флагманом Черноморского флота. В ходе спецоперации крейсер эвакуировал сдавшийся украинский пограничный гарнизон с острова Змеиный.

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