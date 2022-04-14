Минобороны России: очаг возгорания на крейсере «Москва» локализован

Очаг возгорания на флагмане Черноморского флота крейсере «Москва» локализован, открытого горения нет. Об этом заявили в Минобороны РФ, пишет РИА Новости. Также сообщается, что судно сохраняет плавучесть, а основное ракетное вооружение не повреждено. Экипаж эвакуировали на соседние корабли Черноморского флота. Повреждённый крейсер отбуксируют в порт.

Очаг возгорания на крейсере «Москва» локализован. Открытого горения нет. Взрывы боеприпасов прекращены, — говорится в сообщении.

Флагман Черноморского флота крейсер «Москва» получил серьёзные повреждения в результате детонации боезапаса из-за возникшего на борту пожара, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. Отмечается, что экипаж военного корабля полностью эвакуирован. В настоящее время причины случившегося устанавливаются.

Крейсер «Москва» был заложен на стапеле Николаевского судостроительного завода имени 61 Коммунара в 1976 году как ракетный крейсер «Слава». Спущен на воду 27 июля 1979 года.