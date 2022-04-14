Песков: Путина проинформировали о пожаре на ракетном крейсере «Москва»

Президенту России Владимиру Путину доложили по линии Минобороны о ситуации с крейсером «Москва», на котором произошёл пожар. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. При этом представитель Кремля не стал уточнять, как глава государства отреагировал на эту новость, сообщает ТАСС. Песков также не стал говорить, будут ли даны в связи с пожаром какие-либо поручения президента.

По линии военных доклады идут регулярно верховному главнокомандующему и по всем событиям, — сказал Песков.

В ночь на 14 апреля стало известно, что на российском ракетном крейсере «Москва» Черноморского флота произошёл пожар. В Минобороны РФ заявили, что в результате ЧП сдетонировал боезапас. По информации военного ведомства, корабль получил серьёзные повреждения. Экипаж полностью эвакуировали.

По последним данным, очаг возгорания на крейсере локализовали , открытого горения нет. Взрывы боеприпасов прекратились. О пострадавших к данному моменту ничего не известно.

Крейсер «Москва» был заложен на стапеле Николаевского судостроительного завода имени 61 Коммунара в 1976 году как ракетный крейсер «Слава». Спущен на воду 27 июля 1979 года.