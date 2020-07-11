Самолёт ВМС США провёл разведку вблизи российских баз в Сирии

https://static.news.ru/photo/d6c4c05e-c395-11ea-a9b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: tataquax from Japan/wikipedia.com

Патрульный противолодочный самолёт ВМС США P-8A Poseidon совершил разведывательный полёт вблизи побережья Сирии и расположенных там российской авиабазы Хмеймим и базы материально-технического обеспечения ВМФ РФ в порту Тартус.

Как сообщает «Интерфакс», ссылаясь на данные мониторинга западных авиаресурсов, P-8A Poseidon вылетел с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия и полтора часа летал вблизи Сирии. В районе авиабазы Хмеймим и порта Тартус он приближался к сирийскому побережью на расстояние в 50-60 км. Самолёт летел на высоте 8,6 тыс. метров над международными водами Средиземного моря.

В этом месяце самолёты США совершили, как минимум, три разведывательных полёта у российских баз в Сирии.

Как писал NEWS.ru, в этот же день российские истребители Су-35С и МиГ-31БМ Восточного военного округа вылетали для сопровождения американского самолёта-разведчика над Японским морем. Как сообщили в Минобороны РФ, ранее российские средства контроля воздушного пространства обнаружили цель над нейтральными водами Японского моря, направляющуюся к границе РФ. Истребители сопровождали американский самолёт на безопасном расстоянии.