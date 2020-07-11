Самолёт ВМС США провёл разведку вблизи российских баз в Сирии

Патрульный противолодочный самолёт ВМС США P-8A Poseidon совершил разведывательный полёт вблизи побережья Сирии и расположенных там российской авиабазы Хмеймим и базы материально-технического обеспечения ВМФ РФ в порту Тартус.
Как
В этом месяце самолёты США совершили, как минимум, три разведывательных полёта у российских баз в Сирии.
Как писал NEWS.ru, в этот же день российские истребители Су-35С и МиГ-31БМ Восточного военного округа вылетали для сопровождения американского самолёта-разведчика над Японским морем. Как сообщили в Минобороны РФ, ранее российские средства контроля воздушного пространства обнаружили цель над нейтральными водами Японского моря, направляющуюся к границе РФ. Истребители сопровождали американский самолёт на безопасном расстоянии.
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