Саакашвили выдвинули на пост премьера Грузии

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Оппозиция Грузии решила выдвинуть бывшего президента страны Михаила Саакашвили кандидатом на пост главы правительства в случае победы на парламентских выборах. Об этом заявил председатель основанной Саакашвили партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Григол Вашадзе.

Саакашвили должен вернуться в Грузию, и он должен быть лицом к лицу со своим народом. Именно поэтому «Единое национальное движение» и все партии, входящие в объединённую оппозицию, приняли решение выдвинуть его кандидатуру на пост премьер-министра, — цитирует его РИА Новости.

Он также добавил, что сам экс-президент расскажет о своём плане возвращения на родину в ближайшее время.

Парламентские выборы намечены в Грузии на 31 октября. Право сформировать правительство получит партия, набравшая 40% голосов. Если это не удастся ни одной из партий, то прошедшим в парламент придётся сформировать коалицию из нескольких фракций.

Саакашвили был президентом Грузии с января 2004 года по ноябрь 2013 года. Он покинул страну в 2013 году за несколько дней до истечения срока полномочий. В 2015-м его лишили грузинского гражданства. В том же году он получил гражданство Украины и занял пост главы Одесской области. Позднее занимавший тогда пост президента Украины Пётр Порошенко уволили Саакашвили и лишил паспорта. Его преемник Владимир Зеленский вновь предоставил политику украинское гражданство.

Ранее NEWS.ru писал, что глава Минюста Грузии Тея Цулукиани пообещала, что Саакашвили будет задержан сразу же после пересечения границы республики. Она напомнила, что бывший президент является фигурантом нескольких уголовных дел и по некоторым из них заочно приговорён к лишению свободы. Цулукиани также пояснила, что пока Саакашвили будет находиться в тюрьме, обвинительные приговоры могут быть пересмотрены.