Саакашвили признал превосходство России над Украиной

https://static.news.ru/photo/2213c724-b772-11ea-9a45-fa163e074e61_660.jpg Михаил Саакашвили Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Россия опережает Украину в вопросе эффективности налоговой системы и поддержке предпринимателей, заявил глава исполкома украинского национального совета реформ Михаил Саакашвили.

Меня это очень расстраивает — по дерегуляции Россия ушла далеко-далеко вперед Украины... И по налоговой системе, — заявил Саакашвили во время видеоконференции с харьковским бизнесменом Игорем Гумённым.

Саакашвили также отметил, что в России «есть много вещей», которые решаются гораздо быстрее и успешнее, чем на Украине. Он подчеркнул, что в РФ сокращается бюрократия и предпринимателей «слушают гораздо активнее», чем на Украине.

Как писал NEWS.ru, ранее Михаил Саакашвили заявил, что Украина может столкнуться с голодом, потому что страна стоит на пороге самой масштабной экономической катастрофы. После этого экс-президент Грузии заявил, что Украину ждут тяжёлые времена, поэтому всем необходимо сплотиться и работать. Однако через несколько минут он передумал, сказав, что ситуацию можно «исправить за 100 дней».

Саакашвили был президентом Грузии в 2004 — 2013 годах, сейчас в этой стране против него открыты уголовные дела. В настоящее время политик проживает на Украине, в 2015 — 2016 годах он возглавлял Одесскую облгосадминистрацию.

Саакашвили по украинским законам не может войти в состав правительства из-за имеющейся у него судимости. Однако лидер Украины Владимир Зеленский придумал для него новую должность. Не так давно политик сообщил об опасности усиления российского влияния в регионах страны. Саакашвили назвал происходящее балканским сценарием и заявил, что в стране сделают всё для того, чтобы он не был реализован.