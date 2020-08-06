Ряд российских звёзд отказался от концертов в Белоруссии перед выборами

https://static.news.ru/photo/1f895726-d86f-11ea-aea2-fa163e074e61_660.jpg Леонид Агутин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские артисты начали отказываться от участия в концертах, которые должны были состояться в Белоруссии за день до президентских выборов, 8 августа.

Так, Леонид Агутин обратился к белорусской аудитории в Facebook и сообщил, что он и его музыканты не приедут в Минск.

По вашим же многочисленным и настоятельным просьбам мы не приедем. Спасибо вам за вашу вежливость, искренность, уважение и любовь! Наши чувства несомненно взаимны! Мы желаем вам удачи и процветания от всей души! Надеюсь, наша встреча при других обстоятельствах не за горами! — написал певец.

Стас Пьеха, Юлиана Караулова, группа «Кар-Мэн» также предупредили, что они участвовать в концертах не будут. Караулова при этом сослалась на пандемию, уточняет Lenta.ru.

Певец Григорий Лепс заявил, что не интересуется политикой и будет выступать в Белоруссии, так как его там ждут.

Планировалось, что концерты 8 августа в разных городах Белоруссии будут бесплатными для зрителей, однако участие российских звёзд в мероприятиях в поддержку президента страны Александра Лукашенко на фоне задержания граждан России вызвало критику как в российских, так и в белорусских соцсетях.

Как писал NEWS.ru ранее, «КП» заявила со ссылкой на источники в спецслужбах РФ, что задержание россиян в Белоруссии стало результатом провокации со стороны спецслужб Украины.