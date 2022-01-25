Россиянка заявила, что ей пришлось ночевать на полу аэропорта Стамбула

Российская туристка из Санкт-Петербурга Наталья рассказала NEWS.ru, что минувшую ночь в аэропорту Стамбула, чью работу парализовала метель, ей пришлось провести на полу воздушной гавани в зоне Duty Free. Собеседница подчеркнула, что оказалась в мегаполисе, ожидая стыковочный рейс в город Дар-эс-Салам (Танзания) авиакомпании Turkish Airlines. Девушка добавила, что представители перевозчика заявили, что «не обязаны ничего предоставлять».

В Turkish Airlines заявили, что не обязаны нам ничего предоставлять, что нет сообщения с городом, поэтому они нас никуда не могут отправить. Со мной в очереди стояли две русские девушки, живущие в США, их из очереди забрали и куда-то увели, потому что на территории аэропорта, потому что на территории аэропорта, всё-таки, есть гостиница и их куда-то разместили, потому что одна девушка успела сказать, что их уже размещали в гостинице. Забрали туристов из США, Марокко и Италии, они не торчат в аэропорту, а нам говорят, что сообщения [со Стамбулом] нет, — заявила Наталья.

Женщина подчеркнула, что ей «ещё повезло», так как спать пришлось «в luxury zone, в Duty Free», где «всё по-божески и людей мало», в отличие от «гейтов, где пришлось провести ночь на 25 января, где много пассажиров, холодно и темно».

Авиакомпания Turkish Airlines продлила заморозку всех вылетов из аэропорта Стамбула до 00:00 26 января, передаёт ТАСС со ссылкой на представителя авиаперевозчика. Все рейсы были отменены минувшей ночью из-за сильного снегопада, в авиагавани оказались заблокированными тысячи пассажиров. Как заявили телеканалу RT в Ассоциации туроператоров России, в Стамбуле находятся порядка двух тысяч туристов из России. В свою очередь в авиакомпании «Победа» сообщили , что из Турции не могут вылететь в Россию 350 пассажиров перевозчика.

Ранее стало известно, что из-за сильнейшего снегопада в аэропорту Стамбула были отменены все рейсы, кроме того, закрылись ведущие к нему дороги.

На город обрушилась метель, в результате которой выпало 50 см снега. По прогнозам синоптиков, снегопад может продлиться ещё несколько дней, его интенсивность должна снизиться к пятнице. Пассажиры аэропорта, застрявшие на взлётно-посадочных полосах в самолётах, были эвакуированы. Их доставили в терминалы аэропорта.

Сильные порывы ветра накануне сорвали крышу постройки грузового терминала аэропорта. В результате происшествия никто не пострадал. Коммунальные службы города работают бесперебойно. Жителям регионов рекомендуют по возможности оставаться дома и не выходить на улицы.