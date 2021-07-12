Россиянка нашла страну для отдыха без ограничений

Путешественница поделилась впечатлением об отдыхе в Венгрии, где не действуют ковидные ограничения. По её словам, люди в основном ходят без масок, а в ресторанах и на мероприятиях не требуют QR-коды. Об этом женщина рассказала порталу TourDom.ru.

Российская туристка восхитилась ощущением «доковидного времени» при посещении Венгрии.

Нигде и ни для кого нет никаких коронавирусных ограничений. Если хотите наслаждаться отпуском, вам сюда. Здесь свободные люди. Я как будто вернулась в доковидные времена, — отметила она после возвращения из Будапешта.

Путешественница удивилась отсутствию масок. Без средств защиты, по её словам, ходят даже некоторые полицейские. Нигде из посещённых ею мест — в метро, музее, торговых центрах и развлекательных заведениях не требовали надеть маску. А в рестораны и на концерты пускают без QR- или HES-кодов.

Местные жители подтвердили порталу информацию о свободном отношении к актиковидным мерам. Сертификат о вакцинации потребуется только на мероприятии, где присутствуют больше 500 человек, а также в больнице.

В конце июля Венгрия разрешила въезд гражданам России с туристическими целями. Правда, пускают только привитых, в том числе отечественной вакциной «Спутник V».

Всего для вакцинированных россиян в настоящее время открыты 20 направлений, из них в 16 странах туристы не должны сдавать ПЦР-тест и соблюдать карантин.

Ранее сообщалось, что количество полётов в Венгрию увеличилось. Из Санкт-Петербурга в Будапешт теперь будет четыре рейса в неделю вместо двух.