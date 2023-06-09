Россиян предупредили о подорожании отдыха в Турции Экономист Эрчин: Турция станет дороже для туристов из России из-за падения лиры

Фото: Jens Kalaene/dpa/Global Look Press

Турция станет дороже для туристов из России в связи с падением курса лиры относительно иностранных валют, заявил в беседе с РИА Новости экономист Реджеп Эрчин. По его словам, на росте цен в стране также сказалась высокая инфляция. Он подчеркнул, что стоимость проживания в Турции для россиян увеличится ненамного.

Учитывая рост цен, вызванный инфляцией в Турции, и дополнительный рост цен, который будет наблюдаться в связи с ростом цен на иностранную валюту, для российских туристов Турция станет немного дороже, — сказал экономист.

Он выразил надежду, что рост цен не скажется на российско-турецких отношениях, поскольку они очень крепки и важны для обеих сторон. При этом Эрчин отметил, что для туристов из европейских стран Турция станет «дешевым курортным поселком». Он подчеркнул, что курс лиры может быть восстановлен за счет увеличения притока иностранной валюты в страну в летние месяцы и снижения импорта энергоносителей.

Ранее экономист Александр Разуваев заявлял, что после победы Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах товарооборот между Россией и Турцией продолжит расти и все проекты будут реализованы. По его словам, Эрдоган может понизить ключевую ставку турецкой лиры, что приведет к снижению стоимости отдыха на местных курортах.