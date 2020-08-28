Россия выслала норвежского дипломата

https://static.news.ru/photo/7516961e-e90d-11ea-a010-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Норвегии в Москве.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомлённый источник. По данным агентства, речь идёт о советнике посольства Яне Флэте. Норвежский МИД подтвердил, что одному из сотрудников дипмиссии в России придётся покинуть страну. В министерстве добавили, что об этом решении уже проинформирован посол России в Королевстве Норвегия Теймураз Рамишвили.

В середине августа норвежские правоохранительные органы сообщили об аресте в Осло 50-летнего мужчины, которого подозревают в передаче конфиденциальных сведений работающему на Россию лицу. После этого одного из дипломатов в российском посольстве в Норвегии объявили персоной нон грата.

Как писал NEWS.ru, 28 августа норвежского посла в РФ Руне Ресаланд вызвали в российское Министерство внутренних дел для объяснений по инциденту с высылкой сотрудника посольства России.