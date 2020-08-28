Россия выслала норвежского дипломата

Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Норвегии в Москве.
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В середине августа норвежские правоохранительные органы сообщили об аресте в Осло 50-летнего мужчины, которого подозревают в передаче конфиденциальных сведений работающему на Россию лицу. После этого одного из дипломатов в российском посольстве в Норвегии объявили персоной нон грата.
Как писал NEWS.ru, 28 августа норвежского посла в РФ Руне Ресаланд вызвали в российское Министерство внутренних дел для объяснений по инциденту с высылкой сотрудника посольства России.
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