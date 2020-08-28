МИД РФ вызвал посла Норвегии в связи с высылкой российского дипломата

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Посол Норвегии в РФ Руне Ресаланд вызван в МИД из-за высылки российского дипломата из Осло.

Некоторое время назад Службой безопасности полиции Норвегии (PST) был арестован 50-летний мужчина, который подозревается в передаче представляющих гостайну сведений сотруднику российской разведки. В связи с этим одного из дипломатов посольства РФ в Норвегии объявили персоной нон грата, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД страны.

Как пишет издание Verdens Gang, речь идёт об Александре Стекольщикове, который является сотрудником торгового представительства России в Норвегии.

Ранее NEWS.ru писал, что российского дипломата высылают из Австрии. Он должен покинуть страну до 1 сентября. Местные власти утверждают, что его работа противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях. По некоторым данным, дипломат много лет занимался промышленным шпионажем в высокотехнологичной компании при поддержке гражданина Австрии.