МИД РФ вызвал посла Норвегии в связи с высылкой российского дипломата

Посол Норвегии в РФ Руне Ресаланд вызван в МИД из-за высылки российского дипломата из Осло.
Некоторое время назад Службой безопасности полиции Норвегии (PST) был арестован 50-летний мужчина, который подозревается в передаче представляющих гостайну сведений сотруднику российской разведки. В связи с этим одного из дипломатов посольства РФ в Норвегии объявили персоной нон грата,
Как
Ранее NEWS.ru писал, что российского дипломата высылают из Австрии. Он должен покинуть страну до 1 сентября. Местные власти утверждают, что его работа противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях. По некоторым данным, дипломат много лет занимался промышленным шпионажем в высокотехнологичной компании при поддержке гражданина Австрии.
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