Власти Австрии вышлет российского дипломата

Австрия высылает российского дипломата. По данным МИД страны, его работа противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях.
Об этом
По информации издания Austria-today, власти Австрии впервые
Ранее после шпионского скандала был выслан российский дипломат из Норвегии. Решение объявить дипломата персоной нон грата было принято после задержания норвежского гражданина, подозреваемого в передаче информации иностранному государству. Арестованный в Осло за шпионаж в пользу России 50-летний норвежец работал в компании DNV GL. Она принимала участие в проекте «Северный поток». Мужчина якобы контактировал с дипломатом из России, писал NEWS.ru.
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