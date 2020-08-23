Власти Австрии вышлет российского дипломата

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Австрия высылает российского дипломата. По данным МИД страны, его работа противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Об этом сообщает ТАСС. Информацию о высылке подтвердила официальный представитель МИД Австрии Клаудиа Тюрчер. Имя дипломата не называется.

По информации издания Austria-today, власти Австрии впервые объявили российского дипломата «персоной нон грата». Он должен покинуть Австрию до 1 сентября. По некоторым данным, дипломат много лет занимался промышленным шпионажем в высокотехнологичной компании при поддержке гражданина Австрии. О шпионаже в компании австриец рассказал своему начальнику. Во время следствия он назвал россиянина своим куратором. Сам дипломат отказался от каких-либо заявлений, ссылаясь на дипломатический иммунитет.

Ранее после шпионского скандала был выслан российский дипломат из Норвегии. Решение объявить дипломата персоной нон грата было принято после задержания норвежского гражданина, подозреваемого в передаче информации иностранному государству. Арестованный в Осло за шпионаж в пользу России 50-летний норвежец работал в компании DNV GL. Она принимала участие в проекте «Северный поток». Мужчина якобы контактировал с дипломатом из России, писал NEWS.ru.