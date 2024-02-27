Россия предложит странам БРИКС финансовую систему, защищенную от политики Силуанов: Россия предложит странам БРИКС создать независимую финансовую систему

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Антон Силуанов

Россия предложит странам БРИКС сформировать альтернативную финансовую систему для обеспечения торговых операций, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. Об этом политик сообщил каналу Bloomberg Saudi Arabia TV в кулуарах заседания министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС в Сан-Паулу. Силуанов пояснил, что Москва намерена построить финансовую систему БРИКС на основе цифровых принципов и блокчейна.

Для того чтобы страны БРИКС нормально могли развиваться, нам надо думать о том, чтобы создать независимые от политики собственные системы функционирования финансов, обеспечивать торговые отношения между нашими странами, — сказал Силуанов.

Министр добавил, что резервные валюты сегодня используются не для обслуживания товарооборота, а как «политическая дубина». По словам Силуанова, валютно-финансовая система политизирована, а международные финансовые институты вроде МВФ и Всемирного банка принимают не экономические, а политические решения.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что финансовая стабильность вряд ли пошатнется в случае изъятия российских зарубежных активов. Она пояснила, что обратная ситуация могла бы возникнуть лишь в случае отказа от доллара и евро. По ее словам, это невозможно в связи с политическими решениями властей РФ.