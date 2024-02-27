Министр финансов США оценила риски в случае изъятия активов России Минфин США: крах финансовой стабильности при изъятии активов России маловероятен

Фото: Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джанет Йеллен

Финансовая стабильность вряд ли пошатнется в случае изъятия российских зарубежных активов, заявила министр финансов США Джанет Йеллен в комментарии Bloomberg. Она пояснила, что обратная ситуация могла бы возникнуть лишь в случае отказа от доллара и евро. По ее словам, это невозможно в связи с политическими решениями властей РФ.

Что касается финансовой стабильности, я полагаю, что риск возник бы, если бы произошел массовый отказ от валют, но я думаю, что это крайне маловероятно — особенно учитывая уникальность этой ситуации, — заявила Йеллен.

Ранее первый заместитель министра финансов США Уолли Адейемо заявлял, что страны Запада ищут возможность конфисковать замороженные активы России и рассматривают некий «набор идей». Однако он не стал раскрывать, какие именно идеи рассматриваются. Чиновник подчеркнул, что Москва в конечном итоге должна «заплатить Украине за причиненный ущерб» и Запад пытается гарантировать Киеву «доступ к деньгам, необходимым для самообороны».

О том, что коллективный Запад не собирается возвращать России замороженные активы в размере примерно $300 млрд, 8 ноября 2023 года заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен.