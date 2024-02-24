На Западе изучат «набор идей» по изъятию замороженных активов РФ Минфин США пообещал найти возможность отдать Украине замороженные активы РФ

Фото: IMAGO/Chris Emil Janssen/www.imago-images.de/Global Look Press

Уолли Адейемо

Страны Запада ищут возможность конфисковать замороженные активы России и рассматривают некий «набор идей», проинформировал первый заместитель министра финансов США Уолли Адейемо. Однако он не стал раскрывать, какой именно. Чиновник США подчеркнул, что Россия в конечном итоге должна «заплатить Украине за причиненный ущерб», и Запад пытается гарантировать Киеву «доступ к деньгам, необходимым для самообороны».

Потому что в фундаментальном плане сигнал, который мы хотим подать Кремлю, заключается в следующем: Украина получит ресурсы, необходимые для того, чтобы продолжать поддерживать свою экономику, вы не можете продержаться дольше, чем мы, — резюмировал Адейемо, выступая в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке.

О том, что коллективный Запад не собирается возвращать России замороженные активы в размере примерно $300 млрд 8 ноября 2023 года заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев объяснял, что противники Москвы пока побаиваются трогать ее активы, так как их конфискация стала бы «взломом правового миропорядка». Он добавил, что речь о репарациях или компенсациях может идти, если стороны находятся в состоянии войны. Медведев напомнил: Запад все время утверждает, что он не воюет с Россией.