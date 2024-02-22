Медведев объяснил, почему Запад боится конфисковать активы России Медведев: конфискация активов РФ Западом стала бы взломом правового миропорядка

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Конфискация замороженных активов России стала бы «взломом правового миропорядка», поэтому Запад пока побаивается их трогать, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, западные страны находятся в двояком положении, так как ведут гибридное противостояние с Москвой, но официально не объявляли войну, передает ТАСС.

Почему в определенных случаях страна платит компенсации, репарации? <...> Потому что другие страны являются участниками конфликта с ней, находятся в состоянии войны. А Запад с нами, и он все время об этом говорит, не воюет. Тогда по какому основанию они хотят у нас это забрать? — заявил Медведев.

Он отметил, что данный нюанс вызывает «смятение в мозгах» у стран Запада. По его словам, они хотят забрать средства и передать их Украине, но, с другой стороны, это бы стало отказом от основных принципов защиты частной собственности. Однако при желании, подчеркнул Медведев, они «наплюют на свои принципы» и «от всего откажутся».

Ранее Медведев заявлял, что крах доллара ощутят на себя все экономики мира. Зампред Совбеза РФ добавил, что для Москвы важна стабильная ситуация в США. Он пояснил, что одномоментное исключение доллара не приведет к экономическому благополучию.