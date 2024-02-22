«Доллар грохнется»: Медведев оценил последствия краха валюты США Медведев: крах доллара ощутят на себе экономики всех стран мира

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Крах доллара ощутят на себя все экономики мира, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в ходе встречи с журналистами российских СМИ. Он отметил, что для Москвы важна стабильная ситуация в США, передает Lenta.ru.

Америка, к сожалению для мировой экономики, является ведущим эмитентом резервной валюты. И если эта валюта грохнется, то, на самом деле, последствия будут для всех. В этом нужно отдавать себе отчет, — заявил Медведев.

Он отметил, что во избежание большого урона для мировой финансовой системы от возможного краха доллара необходимо постепенно вытеснять американскую валюту с первых позиций. По его словам, одномоментное исключение доллара не приведет к экономическому благополучию — прежде всего нужно добиться баланса между платежными средствами. В этой связи Медведев призвал развивать цифровые валюты, за которыми стоит будущее.

Кроме того, Медведев заявлял, что нынешний глава Белого дома Джо Байден по политическому калибру и близко несопоставим с прежними руководителями США. Зампред Совбеза РФ добавил, что это стало «большой бедой для Америки».

Вместе с тем он отмечал, что «часы Судного дня» ускорились, и ядерный конфликт стал реальным сценарием. Медведев подчеркнул, что этого нельзя допустить.