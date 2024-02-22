«Большая беда для Америки»: Медведев об уровне политики Байдена Медведев назвал уровень политики Байдена «большой бедой для Америки»

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Дмитрий Медведев

Нынешний глава Белого дома Джо Байден по политическому калибру и близко несопоставим с прежними руководителями США, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, передает ТАСС. Он добавил, что это «большая беда для Америки».

Сравните, допустим, Байдена, с одной стороны, и Рузвельта, Эйзенхауэра, Кеннеди, Никсона, Форда и даже того же Рейгана. Ну это принципиально разные политики. И это, наверное, для Америки большая беда, — считает Медведев.

Ранее Байден на встрече с избирателями в Лас-Вегасе объявил, что недавно общался с умершим в 1996 году президентом Франции Франсуа Миттераном. Глава Белого дома уточнил, что предупредил Миттерана о «возвращении Америки». Причем сначала американский лидер сказал, что поговорил с французским президентом из Германии, но тут же сам себя поправил.

Ранее Медведева насторожило, что «главный владелец кодов» от ядерного чемоданчика президент США Джо Байден рассказал про недавнее общение с покойным президентом Франции Франсуа Миттераном. Как признался зампред Совбеза РФ, такие слова американского лидера заставляют его думать о том, что мир действительно находится в опасности.

Кроме того Медведев заявил, что НАТО, проводя масштабные учения с участием Швеции, пытается взять Россию «на испуг», но это получается у Блока «не страшно». Он добавил, что РФ не собирается нападать ни на одну страну Альянса, но ответит в случае посягательств на ее целостность.