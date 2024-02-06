«Мир в опасности»: Медведева насторожили спиритические сеансы Байдена Медведев: главный владелец ядерных кодов Байден общается с покойным Миттераном

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Президент США Джо Байден, «главный владелец кодов» от ядерного чемоданчика, заявил, что общался с усопшим президентом Франции Франсуа Миттераном, написал в своем Telegram-канале зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его словам, слова американского лидера действительно наводят на мысль, что мир находится в опасности.

Байденом был получен зловещий сигнал из загробного мира. Главный владелец кодов, оказывается, прямо общается с покойным президентом Франции Миттераном, (который, кстати, тоже был держателем чемоданчика). Об этой беседе сам президент США и поведал, к тому же перепутав страну лягушатников со страной ливерной колбасы. Мир действительно в опасности, — написал Медведев.

Ранее Байден на встрече с избирателями в Лас-Вегасе объявил, что недавно общался с умершим в 1996 году президентом Франции Франсуа Миттераном. Глава Белого дома уточнил, что предупредил Миттерана о «возвращении Америки». Причем сначала американский лидер сказал, что поговорил с французским президентом из Германии, но тут же сам себя поправил.

До этого президент США оговорился и во время пресс-конференции в Белом доме. Он поблагодарил за доставку гуманитарной помощи мирным жителям сектора Газа не Египет, а Палестину. Американский лидер быстро исправился.