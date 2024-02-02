«Наложившие в штаны западные политики»: Медведев об учениях НАТО и Швеции Медведев: НАТО новыми учениями пытается взять Россию «на испуг»

Проводя масштабные учения с участием Швеции НАТО пытается взять Россию «на испуг», заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети «Вконтакте». При этом, по его словам, получается у блока «не страшно»

Наложившие в штаны западные политики и их посредственные генералы в НАТО в очередной раз решили взять нас на испуг. И развернули самые масштабные со времен той холодной войны военные учения. <...> Вышло нестрашно, но весьма показательно. Ведь если сам Альянс решил провести учения такого уровня, значит, они реально чего-то опасаются, — написал Медведев.

Медведев добавил, что Россия не собирается нападать ни на одну страну НАТО, но ответит в случае посягательств на ее целостность. Также Медведев написал, что кроме непосредственно учений страны блока НАТО таким образом отрабатывают антироссийскую повестку дня во внутриполитических целях, консолидируя недовольный электорат. Он предупредил, что страны НАТО станут законной целью для России, если предоставят свои аэродромы войскам Украины.

Ранее Медведев заявил, что России «глубоко наплевать» на чувства японского народа по поводу Курил. По его словам, Москва не против заключения мирного договора с Японией, если Токио признает российскую принадлежность Курильских островов.