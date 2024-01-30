«Глубоко наплевать»: Медведев назвал условие для мира с Японией Медведев заявил, что России «глубоко наплевать» на мнение Японии по поводу Курил

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Дмитрий Медведев

России «глубоко наплевать» на чувства японского народа по поводу Курил, написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей странице во «ВКонтакте». По его словам, Москва не против заключения мирного договора с Японией, если Токио признает российскую принадлежность Курильских островов.

Курильские острова будут активно развиваться, и одновременно их стратегическая роль будет расти, включая размещение там нового оружия. Нам глубоко наплевать на «чувства японского народа» по так называемым Северным территориям. Это не «спорные территории», это — Россия, — написал Медведев.

Таким образом зампред Совбеза прокомментировал слова премьер-министра Японии Фумио Кисиды о том, что Токио придерживается курса на решение территориального вопроса и заключение мирного договора. По словам Медведева, вопрос принадлежности Курил «закрыт навсегда» в соответствии с Конституцией РФ.

Он констатировал, что японцам «гораздо приятнее целоваться взасос с американцами». По мнению политика, власти Японии «стирают из памяти» атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, которые США провели во время Второй мировой войны.

В декабре директор музея войск ПВО полковник в отставке Юрий Кнутов предположил, что Япония может готовиться к войне с Россией за Курильские острова. По его словам, если у Токио появится собственное ядерное оружие, это будет колоссальной угрозой для РФ.