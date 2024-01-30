России «глубоко наплевать» на чувства японского народа по поводу Курил, написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей странице во «ВКонтакте». По его словам, Москва не против заключения мирного договора с Японией, если Токио признает российскую принадлежность Курильских островов.
Курильские острова будут активно развиваться, и одновременно их стратегическая роль будет расти, включая размещение там нового оружия. Нам глубоко наплевать на «чувства японского народа» по так называемым Северным территориям. Это не «спорные территории», это — Россия, — написал Медведев.
Таким образом зампред Совбеза прокомментировал слова премьер-министра Японии Фумио Кисиды о том, что Токио придерживается курса на решение территориального вопроса и заключение мирного договора. По словам Медведева, вопрос принадлежности Курил «закрыт навсегда» в соответствии с Конституцией РФ.
Он констатировал, что японцам «гораздо приятнее целоваться взасос с американцами». По мнению политика, власти Японии «стирают из памяти» атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, которые США провели во время Второй мировой войны.
В декабре директор музея войск ПВО полковник в отставке Юрий Кнутов предположил, что Япония может готовиться к войне с Россией за Курильские острова. По его словам, если у Токио появится собственное ядерное оружие, это будет колоссальной угрозой для РФ.