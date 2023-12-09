«Колоссальная угроза»: военэксперт предупредил о риске конфликта с Японией Военэксперт Кнутов: Япония готовится к войне с Россией за Курилы

Фото: Cpl. Paley Fenner/Keystone Press Agency/Global Look Press

Токио постоянно угрожает Москве из-за Курильских островов и серьезно готовится к военным действиям, заявил в разговоре с NEWS.ru военный эксперт, директор музея войск ПВО и полковник в отставке Юрий Кнутов. По его словам, действия Японии свидетельствуют о том, что над Россией нависла колоссальная угроза.

Япония постоянно угрожает России, периодически различные военные японские деятели заявляют, что Курильские острова принадлежат Японии и Токио должен их захватить военным путем. <...> Угроза России будет колоссальной, если у Японии появится собственное ядерное оружие, — предупредил Кнутов.

Он обратил внимание на то, что Япония перевооружила свой флот и обеспечила войска большим количеством современных подводных лодок с воздухонезависимой энергетической установкой. По его мнению, это указывает на подготовку страны к войне.

Единственное, пока еще действует мораторий на сухопутные войска и на экспорт оружия, но Япония попытается его разблокировать и начать экспортировать различные виды вооружения. Все говорит о том, что милитаризация Японии происходит, — сказал эксперт.

Кнутов также рассказал, что идея США превратить Японию в ядерную державу опасна. Если подобное произойдет, то в мире откроется «ящик Пандоры». По его словам, фактически этот шаг к войне.