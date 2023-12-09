«Ящик Пандоры»: военэксперт о желании США создать ядерную державу из Японии Эксперт Кнутов: превращение Японии в ядерную державу опасно для мира

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Идея США превратить Японию в ядерную державу опасна, если подобное произойдет, то в мире откроется «ящик Пандоры», заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, фактически этот шаг к войне.

Если это будет разрешено сделать Японии, откроется ящик Пандоры. Другие страны мира начнут производить ЯО так же, как делают обычное артиллерийское, артиллерийские системы или другие виды вооружения. На мой взгляд, это крайне опасное предложение. Если Японии будет разрешено создать ЯО, это приведет к серьезному дисбалансу и может возникнуть военный конфликт с участием КНДР или Китая, которые попытаются уничтожить научный центр, если такое оружие будет создаваться, — сказал собеседник.

Кнутов объяснил, что технологии по производству ядерного оружия имеет большое количество стран, от 15 до 20. Например, создать ядерное оружие могут Германия, Саудовская Аравия, Египет, Иран, Аргентина, Бразилия. Но, отметил эксперт, против распространения ЯО выступает значительная часть мира, в том числе Россия. По словам Кнутова, РФ категорически против создания в Японии ядерного оружия, тем более собственного.

Это провокация, что разжечь в Японии кампанию, чтобы страна получила право на создание ядерных бомб. Фактически это шаг к войне в данном регионе. В Японии периодически появляется американский флот авианосной ударной группы, который на 100% имеет на борту ядерное оружие. И находящиеся американские базы в Японии, на них тоже есть тактическое ядерное оружие, — добавил эксперт.

Ранее экс-редактор The New York Times Барри Гевен заявил, что Япония должна стать новой ядерной державой, чтобы не рассчитывать на помощь США и самостоятельно сдерживать Китай, КНДР и Россию. Он считает, что возвращение США к своим «традициям изоляционизма» должно заставить Токио задуматься о собственном ядерном оружии для замены американского «зонтика».