Медведев: «Часы судного дня» ускорились Медведев: ядерный конфликт стал реальным сценарием

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«Часы судного дня» ускорились, ядерный конфликт стал реальным сценарием, который нельзя допустить, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ. По его словам, которые приводит ТАСС, ситуация в данное время напряженнее, чем во времена Карибского кризиса.

Сейчас [в бункер] бежать не надо, но, как это ни печально прозвучит, этот сценарий реальный. <...> Мы должны сделать все, чтобы он не состоялся, но эти самые часы, которые тикают в известном направлении, — они сейчас очень сильно ускорились, — сказал Медведев.

Зампред Совбеза РФ с сожалением констатировал, что все полноценные инструменты контроля ядерного сдерживания сейчас разрушены. Случилось это «благодаря стараниям западных стран», подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что американских конгрессменов предупредили на секретном брифинге о планах России разместить ядерное оружие в космосе. Предполагается, что Москва может использовать его для разрушения спутников и отключения связи в случае необходимости.

Данное заявление прокомментировал министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, Россия не размещала и не планирует размещать ядерное оружие в космосе. Он отметил, что западные страны поднимают шум.