Россия пообещала в ООН не взрывать Запорожскую АЭС РФ направила в СБ ООН письмо с призывом заставить Киев не вести провокаций против ЗАЭС

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Россия распространила в Совете Безопасности ООН и в Генеральной ассамблее международной организации письмо, где подтвердила, что не планирует взрывать Запорожскую АЭС. Также в письме содержится призыв к генеральному секретарю ООН принудить Киев воздержаться от провокаций в отношении атомной станции. Об этом на заседании Совбеза сообщил постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя. Его слова приводит РИА Новости.

Сегодня мы распространили <...> письмо, еще раз подтверждающее на фоне продолжающихся инсинуаций представителей киевского режима, что намерений взорвать эту находящуюся под нашим контролем станцию у нас нет, и призывающее генерального секретаря ООН <...> повлиять на Киев, заставив его воздержаться от провокаций в отношении ЗАЭС, — сказал российский дипломат.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что от Украины исходит постоянная угроза инфраструктурных провокаций, в том числе на ЗАЭС. По его словам, это отчетливо показала ситуация с ЧП на Каховской гидроэлектростанции.

До этого украинские власти сообщили, что на подконтрольной Украине территории Запорожской области начинаются учения на случай возникновения чрезвычайного происшествия на Запорожской АЭС. Местное население при этом призвали «воздержаться от чрезмерного информационного внимания к проведению тренировок».

При этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что информация о намерении российских военных подорвать Запорожскую атомную электростанцию является бредом. По его словам, это уже затасканная угроза, которую Украина и страны Запада используют по поводу и без.