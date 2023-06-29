Украина проведет учения на случай возможной аварии на Запорожской АЭС

Фото: Nazar Furyk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

На подконтрольной Украине территории Запорожской области начинаются учения на случай возникновения чрезвычайного происшествия на Запорожской АЭС, сообщил назначенный киевскими властями глава военной обладминистрации Юрий Малашко. В Telegram-канале он призвал население «воздержаться от чрезмерного информационного внимания к проведению тренировок».

Тренировка будет проходить на территории Запорожья и Запорожского района. Возможны временные ограничения движения на отдельных участках. <...> Целью мероприятия является слаживание действий всех служб в случае реальной угрозы возникновения чрезвычайной ситуации на ЗАЭС, — написал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции. Украинский лидер призвал партнеров продемонстрировать свою принципиальную позицию по этому вопросу на саммите НАТО. По его словам, существует вероятность террористического акта на ЗАЭС.

После этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что информация о намерении российских военных подорвать Запорожскую атомную электростанцию является бредом. По его словам, это уже затасканная угроза, которую Украина и страны Запада используют по поводу и без.