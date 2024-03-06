Россия нашла легкий способ уничтожать дорогое американское оружие AT: Россия уничтожает дорогостоящие танки Abramsдронами «Упырь»

Фото: МО РФ

Россия уничтожает дорогие американские танки Abrams с помощью недорогих дронов «Упырь», сообщает Asia Times. По информации издания, БПЛА может связываться с родственным беспилотником-ретранслятором, что увеличивает радиус его действия и делает эффективным в застроенной и холмистой местности.

С 28 февраля русские уничтожили три танка Abrams. <...> Первые два были сбиты дешевыми российскими беспилотниками. <...> Беспилотник стоит около $500. Он изготовлен из пластика, а некоторые его детали напечатаны методом 3-D. Стоимость танка «Abrams» составляет более $10 млн, — говорится в публикации.

Автор статьи добавил, что дроны также применялись для поражения БМП Bradley, более 50 из которых уничтожены.

6 марта в Минобороны РФ подтвердили, что американский танк M1 Abrams, состоявший на вооружении ВСУ, был уничтожен на Авдеевском направлении. По данным ведомства, сделал это экипаж российского танка Т-72 Б3 с первого же выстрела.

Ранее об уничтожении третьего танка Abrams сообщил первый зампред Законодательного собрания Новосибирской области, создатель и первый командир добровольческого отряда «Вега» Андрей Панферов. По его словам, сделали это военнослужащие из новосибирской бригады спецназа. А именно — военный из Новосибирска со званием Героя России.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также заявлял, что американские танки недолго будут ездить по российской земле. Он подчеркнул, вся западная техника рано или поздно уничтожается.