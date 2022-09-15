Россия и Узбекистан подписали декларацию о стратегическом партнерстве

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев

Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев подписали декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между двумя странами, сообщается на сайте Кремля. Она была подписана сразу после переговоров глав государств в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Кроме того, Путин вручил Мирзиееву орден Александра Невского.

По окончании переговоров лидеры двух стран подписали Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан, — гласит заявление.

В этом году саммит ШОС проходит 15–16 сентября в Узбекистане в Самарканде. Лидеры стран-участниц обсудят целый ряд вопросов, в том числе усиление потенциала организации в сфере обеспечения безопасности и стабильности, укрепление экономических связей, развитие транспортной взаимосвязанности и другие.

В преддверии саммита Мирзиеев заявил, что ШОС — крупнейшая в мире региональная организация, объединившая огромное географическое пространство и около половины населения планеты. По его словам, именно внеблоковый статус организации и уважение суверенитета всех ее участников делает ШОС успешной международной организацией.