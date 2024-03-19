Российский путешественник отправился исследовать джунгли и пропал SHOT: в Колумбии пропал российский путешественник Владимир Косаров

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Российский путешественник Владимир Косаров (настоящее имя Владимир Комаров), который отправился исследовать джунгли на границе Южной и Центральной Америки, не выходит на связь уже два месяца, сообщает Telegram-канал SHOT. Друзья туриста рассказали, что в последний раз общались с ним 25 января, когда он находился в колумбийском городе Капургана.

Косаров планировал отправиться из Капургана в Панаму через Дарьенский пробел, вся территория которого состоит из тропических джунглей и непроходимых болот. Путешественник рассказал о своих планам друзьям в конце января, после чего перестал выходить на связь. Его близкие обратились за помощью в российское консульство в Колумбии.

Ранее сообщалось, что вертолет Ми-8 МЧС России эвакуировал туристов после схода лавины в районе перевала Красноармейского на Камчатке. Людей доставили в город Елизово, медицинская помощь никому не потребовалась. Сейчас спасатели решают вопрос о транспортировке тел двух погибших. В поисково-спасательной операции участвовало 40 специалистов и 14 единиц техники.

Группу из 11 человек накрыло лавиной после ночевки в районе перевала Красноармейского 18 марта. Выбраться смогли девять туристов, 19-летний молодой человек и 44-летняя женщина погибли.