В НАТО рассказали, когда российские дипломаты должны покинуть Брюссель

Североатлантический альянс дал российским дипломатам, лишённым аккредитации при НАТО, время до конца месяца, чтобы покинуть Брюссель. Об этом сообщил Sky News, в пресс-службе Альянса подтвердили эту информации.

Мы можем подтвердить, что НАТО приняло решение сократить число дипломатических аккредитаций, которые Российская Федерация может иметь при НАТО, до 10 (ранее было 20. — NEWS.ru). Мы можем подтвердить, что мы лишили аккредитации восемь членов российской миссии при НАТО, — рассказали ТАСС в Альянсе.

Он добавил, что лишённые аккредитации являются, по мнению Альянса, офицерами российской разведки, о статусе которых не было уведомлено. При этом политика НАТО в отношении России остаётся последовательной.

Мы усиливаем наше сдерживание и оборону в ответ на агрессивные действия РФ, оставаясь в то же время открытыми для содержательного диалога, — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что решение о высылке принято в ответ на якобы имевшую место «враждебную деятельность России в последние годы».