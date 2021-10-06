В НАТО рассказали, когда российские дипломаты должны покинуть Брюссель
Александр Чеков
Александр Чеков
18:41, 06 октября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Североатлантический альянс дал российским дипломатам, лишённым аккредитации при НАТО, время до конца месяца, чтобы покинуть Брюссель. Об этом сообщил Sky News, в пресс-службе Альянса подтвердили эту информации.
Мы можем подтвердить, что НАТО приняло решение сократить число дипломатических аккредитаций, которые Российская Федерация может иметь при НАТО, до 10 (ранее было 20. — NEWS.ru). Мы можем подтвердить, что мы лишили аккредитации восемь членов российской миссии при НАТО, — рассказали ТАСС в Альянсе.
Он добавил, что лишённые аккредитации являются, по мнению Альянса, офицерами российской разведки, о статусе которых не было уведомлено. При этом политика НАТО в отношении России остаётся последовательной.
Мы усиливаем наше сдерживание и оборону в ответ на агрессивные действия РФ, оставаясь в то же время открытыми для содержательного диалога, — резюмировал он.
Ранее сообщалось, что решение о высылке принято в ответ на якобы имевшую место «враждебную деятельность России в последние годы».