В НАТО принято решение выслать восемь сотрудников миссии России при Альянсе за враждебную деятельность, ещё две позиции будут сокращены. При этом численность сотрудников сократится до 10, сообщает Sky News.

Такое решение принято в ответ на якобы имевшую место «враждебную деятельность России в последние годы». В настоящий момент численность российского постпредства при НАТО в Брюсселе составляет 20 человек, она будет уменьшена до 10, сообщает телеканал.

Ранее сегодня, 6 октября, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости вести диалог с Россией, так как Альянс не хочет холодной войны и гонки вооружений. При этом он назвал РФ «соседом», с которым важно говорить по многим вопросам.

Ранее китайское издание NetEase писало, что если бы Россия вступила в НАТО в 2001 году, то потребности в этом блоке больше не было бы. Изначальная цель существования блока — угроза со стороны Москвы — могла исчезнуть, и Альянс бы перестал существовать.