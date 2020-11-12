Роскомнадзор требует от Google разблокировать фильм RT

https://static.news.ru/photo/1452d286-2501-11eb-89c5-fa163e074e61_660.jpg USA: Up in arms Фото: RT

Роскомнадзор обратился к компании Google с требованием снять ограничения доступа к фильму «USA: Up in arms», размещённому на YouTube-канале российской телекомпании RT.

Роскомнадзор обратился с требованием к компании Google LLC снять ограничения, наложенные на документальный фильм «USA: Up in arms», который размещён на официальном YouTube-канале российского СМИ Russia Today, — говорится в сообщении ведомства.

В Роскомнадзоре заявили, что подобные ограничения являются актом цензуры, «нарушающим ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней».

Как говорится в описании к фильму, опубликованному RT, он посвящён участникам демонстраций в Соединённых Штатах, которые массово скупают оружие на фоне беспорядков и протестных акций.

Как сообщал NEWS.ru, администрация Twitter признала публикацию телеканала RT «вводящей в заблуждение». Неблагонадёжный твит был сопровождён видеосюжетом на тему предстоящих в США выборов президента, а также проблем с подсчётом голосов, с которыми могли бы столкнуться американцы.