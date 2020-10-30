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Twitter признал «вводящим в заблуждение» твит RT о выборах в США

14:46, 30 октября 2020
Фото: Igor Golovniov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Администрация Twitter признала публикацию телеканала RT о президентских выборах в США «вводящей в заблуждение». Неблагонадёжный твит был сопровождён видеосюжетом на тему предстоящих в США выборов президента, а также проблем с подсчётом голосов, с которыми могут столкнуться американцы.

Этот твит содержит спорный контент, который может вводить в заблуждение в отношении того, каким образом можно принять участие в выборах или другом гражданском мероприятии, — говорится в сообщении соцсети.

Как отметил портал Axios, публикация Russia Today впервые была отмечена подобным образом.

Как сообщал NEWS.ru, в Facebook ранее заявили о блокировке более ста сетей аккаунтов из России, Ирана и Китая, деятельность которых показалась руководству соцсети подозрительной.

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