Twitter признал «вводящим в заблуждение» твит RT о выборах в США

https://static.news.ru/photo/3f4f3c76-1aa8-11eb-aadd-fa163e074e61_660.jpgФото: Igor Golovniov/Keystone Press Agency/Global Look Press
Администрация Twitter признала публикацию телеканала RT о президентских выборах в США «вводящей в заблуждение». Неблагонадёжный твит был сопровождён видеосюжетом на тему предстоящих в США выборов президента, а также проблем с подсчётом голосов, с которыми могут столкнуться американцы.
Этот твит содержит спорный контент, который может вводить в заблуждение в отношении того, каким образом можно принять участие в выборах или другом гражданском мероприятии, — говорится в сообщении соцсети.
Как отметил портал Axios, публикация Russia Today впервые была отмечена подобным образом.
Как сообщал NEWS.ru, в Facebook ранее заявили о блокировке более ста сетей аккаунтов из России, Ирана и Китая, деятельность которых показалась руководству соцсети подозрительной.