Росатом сохранит график работ на Белорусской АЭС

https://static.news.ru/photo/cf7c9a7a-e545-11ea-85b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/bel.atom

График строительства атомной электростанции (АЭС) в Белоруссии будет по возможности сохранён. Об этом сообщили в госкорпорации «Росатом», которая занимается строительством.

Всё сделаем со своей стороны, чтобы те политические события, которые сейчас происходят в Белоруссии, ни в коей мере не повлияли ни на события календарные, ни на главные вехи реализации проекта и первого, и второго блока, — цитирует ТАСС главу госкорпорации Алексея Лихачева.

Он добавил, что в настоящее время работы на АЭС идут в штатном режиме.

Строительство АЭС ведётся неподалёку от города Островец в Гродненской области с 2011 года. Ввод первого энергоблока планируется на 2020 год. Объект возводится рабочими из РФ. Сейчас на Белорусской АЭС идёт загрузка ядерного топлива в реактор. Она будет подключена к энергосистеме страны в IV квартале этого года. А уже в феврале 2021 года реактор выведут на полную мощность.

Отработанное ядерное топливо Белорусской АЭС будет вывозиться в Россию и перерабатываться. Соглашение об этом планируется подписать в нынешнем году, писал NEWS.ru.