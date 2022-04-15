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РИА Новости: ВСУ покинули позиции в музее недалеко от «Азовстали»

16:26, 16 апреля 2022
РИА Новости: ВСУ покинули позиции в музее недалеко от «Азовстали» Военнослужащий Украины Фото: Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Украинские военные покинули позиции в краеведческом музее, расположенном недалеко от «Азовстали». В этом районе Мариуполя солдаты долгое время прятались и имели склады, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местного жителя.

Когда снаряд попал в музей и музей загорелся, «укропы» отсюда сбежали. Они здесь прятались. Они сидели здесь тихо-спокойно, я думаю, у них склады здесь были,рассказал мариуполец.

По данным издания, украинские войска и нацбаты использовали гражданские объекты для укрытий и применения тактики «живого щита». Теперь, когда военные покинули «точку», приходит реставратор, чтобы восстановить здание после боёв и пожаров, а местные жители помогают ему, возвращая экспонаты, которые спрятали от уничтожения.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал видео, где показал работу чеченских военных в Мариуполе. Политик отметил успехи подразделения «Борец» под командованием Султана Рашаева: он похвалил бойцов и пожелал успеха военнослужащим.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что украинские нацисты в Мариуполе будут уничтожены. По его словам, они не сдаются добровольно, а значит, не оставляют другого выбора.

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