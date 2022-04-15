Кадыров показал работу чеченских подразделений в Мариуполе

Фото: chechnya.gov.ru

Российские военнослужащие на автобусах в сопровождении военной техники вывезли из города Изюм Харьковской области первую партию беженцев — порядка 100 человек, включая 10 детей. Колонна пересекла границу и въехала в Белгородскую область через пункт пропуска Вериговка-Чугуновка. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам беженцев, Изюм находится под постоянным обстрелом, в городе и окрестностях находиться довольно опасно. По территории Украины до границы с Россией автобусы с людьми сопровождали российские вертолёты и автомобили...