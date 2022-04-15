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Кадыров показал работу чеченских подразделений в Мариуполе

06:48, 16 апреля 2022
Кадыров показал работу чеченских подразделений в Мариуполе Рамзан Кадыров Фото: chechnya.gov.ru
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал видео на своей странице в Telegram, где показал работу чеченских военных подразделений в Мариуполе. Глава Чечни указал на то, что подразделение «Борец» под командованием Султана Рашаева успешно выполняет поставленные задачи. Кадыров похвалил бойцов и пожелал успеха военнослужащим.

Перед каждым реальным боем наши военнослужащие до совершенства оттачивают схему наступления, отрабатывают тактику, распределяют задачи для огневых групп, — написал глава республики.

Он также отметил креативность военных подразделений, которые введут бои в городских условиях.

Советник главы правительства Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин ранее заявил, что среди украинских военных возможны внутренние конфликты вплоть до боевых столкновений между сдающимися и идейными фанатиками. По мнению представителя ДНР, среди украинских военных присутствуют фанатично настроенные националисты, которые не согласны с теми, кто хочет сдаться в плен. Он отметил, что вскоре «противник придёт к пониманию, что попытки сопротивляться дальше бесполезны».

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