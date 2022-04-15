Пушилин заявил, что украинские нацисты в Мариуполе будут уничтожены

Националисты Украины, находящиеся в Мариуполе, не хотят сдаваться, поэтому они будут уничтожены, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. В эфире телеканала «Россия 24» он уточнил, что некоторые представители ВСУ всё же сдались в плен. Пушилин назвал задачи по уничтожению нацбатальонов «непростыми».

Задачи непростые, сложные, те участники, скажем так, регулярной армии, морпехи, те, которые готовы были сдаться в плен, — они сдались. Те же националисты, то есть представители нацбатов [в Мариуполе] сдаваться, судя по всему, не намерены, поэтому они подлежат только уничтожению, — резюмировал Пушилин.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал видео, где показал работу чеченских военных подразделений в Мариуполе. Глава Чечни указал на то, что подразделение «Борец» под командованием Султана Рашаева успешно выполняет поставленные задачи. Кадыров похвалил бойцов и пожелал успеха военнослужащим.

Советник главы правительства Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин ранее заявил, что среди украинских военных возможны внутренние конфликты вплоть до боевых столкновений между сдающимися и идейными фанатиками. По мнению представителя ДНР, среди украинских военных присутствуют фанатично настроенные националисты, которые не согласны с теми, кто хочет сдаться в плен. Он отметил, что вскоре «противник придёт к пониманию, что попытки сопротивляться дальше бесполезны».