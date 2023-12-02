РФ и Украина ведут тайные переговоры: что обсуждают, кто принимает участие Журналист Херш заявил, что Россия и Украина ведут тайные переговоры

Фото: МО Украины

Валерий Залужный

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в своей статье на платформе Substack заявил, что Россия и Украина якобы тайно ведут мирные переговоры по линии высших военачальников. Что об этом известно?

Кто из генералов организовал тайные переговоры

По словам Херша, президент Украины Владимир Зеленский и лидер Соединенных Штатов Америки Джо Байден выступают против любых переговоров, но генералы ВС РФ и ВСУ уже приступили к мирному диалогу.

«Серьезные мирные переговоры между Россией и Украиной быстро набрали темп. Их движущей силой стали не Вашингтон или Москва, не Байден или Путин, а два высокопоставленных генерала, которые руководят войной — россиянин [начальник Генерального штаба ВС РФ] Валерий Герасимов и украинец [главнокомандующий ВСУ] Валерий Залужный», — рассказал он.

Херш напомнил, что на этой неделе журналист-ветеран Антол Ливен заявлял, что ситуация на Украине и, следовательно, «прекращение огня и переговоры о мирном урегулировании становятся все более и более необходимыми для Украины».

«Ливен говорил, что украинскому правительству во главе с Владимиром Зеленским было „исключительно сложно“ согласиться на переговоры, учитывая его неоднократный отказ вести переговоры с Россией», — подчеркнул публицист.

В Кремле эту информацию никак не комментировали.

Фото: МО РФ Валерий Герасимов

Что обсуждают Киев и Москва на тайных переговорах

По информации Херша, якобы решается вопрос возможной фиксации границ по нынешней линии фронта с сохранением за Россией полуострова Крым и новых территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожских областей в обмен на согласие с присоединением Киева к НАТО с некоторыми ограничительными условиями. Так, на украинской земле нельзя будет разместить войска и наступательные вооружения Североатлантического альянса.

Ссылаясь на данные американского чиновника, журналист сообщил, что президенту Украины объяснили, что не ему придется решать вопрос мирного урегулирования конфликта.

«Зеленскому дали понять, что не ему, а «военным решать эту проблему, и переговоры продолжатся — с вами или без вас». «Если понадобится, мы оплатим вашу поездку на Карибы», — рассказал Херш.



В Кремле эту информацию никак не комментировали.

Что говорил Зеленский о мирных переговорах с Россией

В интервью Associated Press, которое было опубликовано 1 декабря, Владимир Зеленский пояснил, что сейчас на Западе все чаще поднимают вопрос о мирных переговорах с Россией.

«Некоторые голоса всегда слышны», — сказал украинский лидер.

Также он согласился с тем, что Киев ощущает переключение внимания стран Запада на конфликт Израиля с ХАМАС. Зеленский отметил, что в его стране уже испытывают последствия этой смены приоритетов.

21 ноября в беседе с британской газетой The Sun президент Украины категорически отверг идею о переговорах с Кремлем.

При этом он признал сложное положение ВСУ на линии боевого соприкосновения.

«На поле боя [сейчас] тяжело? Да. Но дружить или садиться за стол переговоров с Россией? Нет» — подчеркнул Зеленский.

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