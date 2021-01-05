Рестораны во Франции не возобновят работу в январе

https://static.news.ru/photo/a24d35cc-5111-11eb-aa9f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Gao Jing/Global Look Press

Во Франции останутся до конца января закрытыми рестораны, бары и кафе, а также учреждения культуры. Об этом заявил премьер-министр Жан Кастекс.

Рестораны, кафе и бары не смогут возобновить работу в этом месяце. Мы вернёмся к этому вопросу в середине февраля, — цитирует его ТАСС.

Кастекс добавил, что по-прежнему будут закрыты и учреждения культуры, открытие которых планировалось ещё в конце 2020 года.

Ранее сообщалось, что порядка 100 тысяч полицейских и жандармов обеспечивали безопасность на улицах городов Франции в новогоднюю ночь. Одной из главных задач правоохранителей было предотвращение несанкционированных собраний и контроль соблюдения комендантского часа, который действует с 20:00 до 06:00. В рамках борьбы с распространением коронавируса в стране также введено ограничение на прослушивание громкой музыки по ночам. Власти Франции активно борются с подпольными вечеринками.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось пресечь несколько мероприятий. В Марселе разогнали вечеринку на 400 человек в частном доме. 156 участников получили штрафы, организаторов задержали. Гулянья чуть меньшего масштаба разогнали в департаментах Мозель и Сена и Марна.

Во Франции в регионе Бретань жандармам удалось пресечь новогоднюю подпольную вечеринку на 2,5 тысячи человек, передавал NEWS.ru. Трое правоохранителей при этом получили травмы, также сгорела машина жандармов. Получив отпор от участников гуляний, стражи порядка решили сменить тактику и заблокировали подходы к месту проведения вечеринки, не пуская новых гостей и штрафуя уходящих.

Прокуратура административного центра Бретани Ренна начала расследование по фактам организации вечеринки вопреки санитарным ограничениям и умышленного насилия в отношении представителей власти.