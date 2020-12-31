Глава МВД Франции поделился подробностями разгона подпольной рейв-вечеринки

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Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что нелегальную новогоднюю вечеринку в коммуне Льёрон (регион Бретань) с участием 2,5 тысячи человек удалось пресечь ненасильственным путём.

Организаторы подпольных гуляний арендовали несколько ангаров, чтобы принять как можно больше человек и обеспечить пути отхода в случае облавы. Когда группа жандармов прибыла на место, участники вечеринки закидали их камнями. Трое сотрудников правоохранительных органов получили лёгкие травмы. Также был сожжён автомобиль жандармов. После этого стражи порядка отступили, контролируя подступы к месту проведения мероприятия.

Дарманен рассказал, что с 22:00 1 января жандармы отказались от силовых попыток вмешательства, перекрыли въезд на вечеринку и начали выписывать штрафы тем, кто покидает её. Было составлено свыше 200 протоколов.

Как передаёт телеканал BFM, в самих ангарах уже никого не осталось, но несколько сотен человек всё ещё находятся неподалёку. Звуковую аппаратуру уже демонтировали и увезли.

Прокуратура административного центра Бретани Ренна начала расследование по фактам организации вечеринки вопреки санитарным ограничениям и умышленного насилия в отношении представителей власти.

Новый год выдался напряжённым и для немецких правоохранителей. Как писал NEWS.ru, сотрудники полиции Берлина в ночь на 1 января задержали 700 человек, в различных инцидентах пострадали семь стражей порядка. В отношении нарушителей возбуждено несколько сотен дел.