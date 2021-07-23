Сенатор-республиканец Тед Круз предположил, что следующим президентом США будет его коллега, который вернёт санкции против газопровода «Северный поток — 2». Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв в беседе с NEWS.ru рассказал о противоречиях в Республиканской партии по российскому проекту.

По его мнению, расхождения по «Северному потоку — 2» имеются не только среди республиканцев, но и у демократов. У всего американского общества нет единства в этом вопросе. Рогулёв объяснил, с чем это связано.

Нет такого понятия, как единая Республиканская партия. Там членства в партии даже нет, а есть представители от разных штатов. Этих штатов 50, у них разные интересы, — сказал эксперт.

Специалист добавил, что пока рано говорить о том, кто из республиканцев станет кандидатом в президенты США в следующих американских выборах, которые пройдут в 2024 году. Комментируя шансы бывшего главы Белого дома Дональда Трампа, в случае если он будет баллотироваться на пост президента, Рогулёв отметил, что Трамп сотрудничает с республиканцами и остаётся самым популярным политиком в Америке.

Ранее сообщалось, что американские сенаторы недовольны сделкой между США и Германией по поводу газопровода «Северный поток — 2». Наибольшее возмущение шаг президента США Джо Байдена вызвал в рядах оппозиционной Республиканской партии. Именно она выступала основным лоббистом санкций против «Северного потока — 2» и поддерживала американскую нефтегазовую индустрию, которая стала бы главным выгодоприобретателем в случае устранения российского конкурента.