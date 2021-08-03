Раскрыто имя потерявшего секретные документы об эсминце Defender

Чиновником Министерства обороны Великобритании, который потерял секретные документы об эсминце Defender рядом с автобусной остановкой, оказался Ангус Лэпсли. Об этом сообщает газета The Times.

Отмечается, что долгое время 51-летний мужчина работал в МИД Великобритании. Во время инцидента Лэпсли временно исполнял обязанности начальника управления Минобороны и отвечал за отношения с НАТО, а также за политику безопасности в Евро-атлантическом регионе.

На данный момент сотрудник вернулся в МИД, но пока ему ограничили доступ к гостайне.

Эсминец Defender вторгся в территориальные воды России 23 июня у мыса Фиолент в Чёрном море. Российские пограничники были вынуждены открыть предупредительную стрельбу, а самолёт Су-24 М произвёл «предупредительное бомбометание». После этого корабль покинул российские территориальные воды.

Заместитель секретаря Совета безопасности Михаил Попов заявил, что Россия будет жёстко пресекать провокации, подобные ситуации с британским эсминцем Defender в Чёрном море. Он отметил, что заявления Лондона подразумевают повторение таких инцидентов, и порекомендовал британским властям «крепко задуматься» и учесть возможности Вооружённых сил России.