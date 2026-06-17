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17 июня 2026 в 11:11

Раскрыта важная деталь в соглашении США и Ирана

США и Иран договорились о создании инвестиционного фонде объемом $300 млрд

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Рамочное соглашение между США и Ираном предусматривает создание частного инвестиционного фонда объемом $300 млрд (21,8 трлн рублей) для стимулирования вложений в иранскую экономику, сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров. Более половины этой суммы обеспечена обязательствами инвесторов.

Предполагается, что фонд будет полностью сформирован из частного капитала без участия государственных средств. Источник агентства пояснил, что пул рассматривается как стимулирующая мера, призванная создать благоприятный фон для итогового подписания полноформатного документа между сторонами. География участников простирается от американских корпораций и ближневосточных монархий до азиатских, южноамериканских и африканских конгломератов.

Приоритетными секторами для размещения капитала названы энергетика, транспортная инфраструктура, обрабатывающие производства и логистические узлы. Операционный запуск фонда привязан к моменту заключения финального соглашения и встраивается в 60-дневный период действия рамочного меморандума, в течение которого стороны продолжат консультации по ядерной программе, режиму санкций и архитектуре региональной безопасности.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в эффективность попыток смены власти в других странах — в частности, в Иране. Он отметил, что ему «никогда не было дела до смены режима», а сама эта идея не была частью плана.

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