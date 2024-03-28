Раскрыта сумма многомиллиардных убытков ушедших из России компаний Reuters: иностранные компании лишились более $107 млрд из-за ухода из России

Иностранные компании потеряли более $107 млрд из-за ухода с российского рынка после февраля 2022 года, сообщает Reuters со ссылкой на исследование Йельской школы менеджмента и отчеты бизнеса. По его информации, с августа прошлого года сумма ущерба выросла почти на треть.

Большой объем убытков зарубежных фирм связывают со списанием российских активов с балансов компаний и недополученными доходами. Согласно данным аналитиков, за последние два года из России ушло около 1 тысячи иностранных фирм. Представитель консалтинговой фирмы S-RM Иэн Мэсси заявил, что компаниям, которые планируют покинуть Россию в ближайшее время, грозят новые трудности.

Поскольку [конфликт России и Украины] продолжается на фоне ослабления западной военной помощи и ужесточения режимов западных санкций, компании, все еще стремящиеся уйти из России, вероятно, столкнутся с дальнейшими трудностями и будут вынуждены смириться с большими списаниями и убытками, — считает Мэсси.