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Ракета упала на аэропорт Багдада

18:32, 10 сентября 2020
Фото: baghdad-airport.com

Международный аэропорт Багдада подвергся ракетному обстрелу. Упавший на территории транспортного хаба реактивный снаряд не причинил вреда.

По информации правоохранительных органов, ракету запустили из района Эль-Фурат, который с востока прилегает к аэропорту, передаёт Al Sumaria.

6 сентября, как писал NEWS.ru, по этому аэропорту были выпущены три ракеты. Воздушная гавань иракской столицы подверглась атаке со стороны района Абу-Грейб. При этом один из снарядов упал на парковке в её гражданской части, в результате чего были повреждены четыре машины.

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