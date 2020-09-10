Ракета упала на аэропорт Багдада

Фото: baghdad-airport.com

В Грузии фактически началась вторая волна коронавируса. Об этом заявил глава правительства страны Георгий Гахария. При этом он добавил, что ситуация контролируется, и призвал соотечественников не паниковать.

Как мы предполагали вторую волну, фактически этот процесс начинается. Мы предполагали осень, и осенью этот процесс начинается, — цитирует премьера РИА Новости. По словам Гахарии, на изменение эпидемиологической ситуации в...