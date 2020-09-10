Ракета упала на аэропорт Багдада

Международный аэропорт Багдада подвергся ракетному обстрелу. Упавший на территории транспортного хаба реактивный снаряд не причинил вреда.
По информации правоохранительных органов, ракету запустили из района Эль-Фурат, который с востока прилегает к аэропорту,
6 сентября, как писал NEWS.ru, по этому аэропорту были выпущены три ракеты. Воздушная гавань иракской столицы подверглась атаке со стороны района Абу-Грейб. При этом один из снарядов упал на парковке в её гражданской части, в результате чего были повреждены четыре машины.
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