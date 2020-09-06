Багдадский аэропорт подвергся ракетному обстрелу

https://static.news.ru/photo/4d4b8a1a-f077-11ea-a3ae-fa163e074e61_660.jpg Международный аэропорт Багдад Фото: baghdad-airport.com

Три ракеты были выпущены по международному аэропорту Багдада. Об этом сообщили источники в силовых структурах Ирака.

Как сообщает ТАСС, воздушная гавань иракской столицы подверглась атаке со стороны района Абу-Грейб. При этом один из снарядов упал на парковке в её гражданской части, в результате чего были повреждены четыре машины.

Известно, что в Багдаде мишенью ракетных обстрелов регулярно становится так называемая зелёная зона, где расположены иностранные и правительственные объекты. При этом огонь ведётся из самодельных пусковых установок. В июне 2020 года премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи распорядился создать специальные комитеты с целью пресечь подобные инциденты.

ВС Ирака в феврале 2020 года объявили о начале операции «Герои Ирака», в рамках которой проводится зачистка территории страны от оставшихся отрядов террористической организации ИГ («Исламское государство», запрещена в РФ), о победе над ней власти Ирака объявили в конце 2017 года.

Ранее NEWS.ru писал, что в «зелёной зоне» в центре Багдада упали четыре ракеты. Инцидент произошёл у посольства Соединённых Штатов в Ираке.