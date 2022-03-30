«Ради шоу»: Посольство Азербайджана отреагировало на высказывания Делягина

Провокационное и абсурдное выступление депутата Госдумы Михаила Делягина на российском телевидении вызвало серьёзное беспокойство и недовольство азербайджанской общественности, заявили в пресс-службе Посольства Азербайджана в Москве в ответ на запрос NEWS.ru. Ранее депутат призвал российские власти «разбомбить» нефтяную инфраструктуру Азербайджана из-за ситуации вокруг Карабаха.

Посол Полад Бюльбюль оглы донёс до сведения руководства ВГТРК, в который входит канал «Россия 1», серьёзное недовольство азербайджанской общественности и подчеркнул недопустимость подобных случаев, — говорится в сообщении.

Также в ведомстве подчеркнули, что секретарь Президиума партии «Справедливая Россия», членом которой является Делягин, Олег Шеин направил письмо Послу Азербайджанской Республики в России Поладу Бюльбюль оглы. В нём Шеин отметил, что предпринял необходимые шаги для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

В письме Олег Шеин от имени сохранивших здравый рассудок граждан России приносит извинения за провокационное выступление своего однопартийца Михаила Делягина на российском телевидении и подчеркивает, что абсолютное большинство его соотечественников воспринимают Азербайджан дружественной страной, а азербайджанский народ — добрым соседом, — сказано в сообщении.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Делягину необходимо контролировать себя и воздержаться от недружественных заявлений в отношении Баку. По его словам, сдержанность в эмоциях особенно важна в условиях активной посреднической роли Москвы в урегулировании ситуации в Карабахе. Солидарность с представителем Кремля выразила и официальный представитель МИД России Мария Захарова, которая назвала подобные заявления недопустимыми и безответственными. По её словам, такие высказывания не отражают официальную позицию России и её руководства по отношению к Баку.